Лингард назвал одну из странностей Моуринью

Португалец необычным образом заботился о своих подопечных.

Футболист "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард поделился подробностями о работе с бывшим главным тренером клуба Жозе Моуринью.

По словам английского полузащитника, португальский специалист заботился о всех игроках, но делал это весьма специфически.

"Моуринью очень нравилось личное общение с футболистами. Иногда я смотрел на телефон и видел, как он неожиданно звонит по FaceTime. Это было странно.

Жозе звонил и спрашивал у меня, чем же занимаюсь. Потом наступала неловкая пауза, и я спрашивал у него в ответ. Мне было очень смешно. Это показывало, как он беспокоился о футболистах", - приводит слова Лингарда The Players Tribune.

Напомним, Моуринью тренировал "Манчестер Юнайтед" с 2016 по 2018 год. За это время "красные дьяволы" стали обладателями Кубка Футбольной лиги и Суперкубка Англии, а также выиграли Лигу Европы.

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