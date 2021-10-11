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Кабмін заборонив міжобласні перевезення нещеплених українців без ПЛР-тесту

  6   0 11.10.2021, 23:28 | Новости, Общество
Кабмін заборонив міжобласні перевезення нещеплених українців без ПЛР-тесту

Посилено правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівні епіднебезпеки.

Кабінет міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

Як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, відповідні зміни до постанови №1236, які передбачають посилення правил пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки, ухвалено під час засідання уряду, інформує UAINFO.org.

"Нові правила для перевезення пасажирів - вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби, щоб зберегти життя та здоров’я громадян. Тому наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, які б підтверджували їх COVID-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту", - пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Так, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

  • документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

  • міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

  • негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

У МОЗ пояснили, що нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автотранспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.

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