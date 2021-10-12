У яких продуктах найбільше антиоксидантів?

"Сьогодні невелика замітка + інфоргафіка на улюблену всіма тему: «Які продукти потрібно включати в свій раціон, щоб зберегти здоров'я, красу і молодість та що в них корисного». Поговоримо про важливі природні сполуки - антиоксиданти, що містяться в різних кількостях в рослинних продуктах та проявляють оздоровчі властивості", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише дієтолог Світлана Фус, інформує UAINFO.org.

"Перш за все вони ефективні в боротьбі з вільними радикалами, які призводять до пошкодження і, зрештою до руйнування здорових клітин організму та утворення хворобливих клітин.

Таким чином, споживання продуктів, які є багатим джерелом антиоксидантів запобігає розвитку діабету, атеросклерозу, артеріальної гіпертензії і навіть уповільнює процеси старіння. Вони також зміцнюють імунітет, що особливо важливо зараз, в сезон простудних вірусних захворювань.

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Природні антиоксиданти це перш за все β-каротин, вітамін С, вітамін Е, лікопен (в томатах). До них також відносять поліфеноли: флавін та флавоноїди (часто зустрічаються в овочах), таніни (в какао, каві, чаї), антоціани (в червоних ягодах).

Вміст антиоксидантів в продуктах виражають в ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity), ця одиниця показує міру антиоксидантної активності (здатності пригнічувати дію вільних радикалів). Чим вище індекс ORAC - тим ефективніше продукт бореться з вільними радикалами та володіє більшою антиоксидантною "силою".

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Багатим джерелом антиоксидантів є всі фрукти і овочі. Велика частина їх знаходиться в цибулі, часнику, в листовій капусті, шпинаті, квасолі, помідорах, броколі, капусті, буряку, квасолі, а також у яблуках, винограді, чорноплідній горобині, ожині, цитрусових, ківі, полуниці, а також в горіхах і спеціях - куркумі, імбирі, кориці, гвоздиці, кмині та какао.

І ще скажу, хоча поки немає офіційних норм для споживання антиоксидантів, додавайте в меню якомога більше будь-яких продуктів-антиоксидантів. Щоб було не менше 400 - 500 г овочів, фруктів та ягід на день! Саме це важливо для збереження вашого здоров'я та хорошого самопочуття", - завершує дієтолог.