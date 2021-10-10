Освобождены более 30 военных, которых помиловал Зеленский

Все военнослужащие были осуждены за различные преступления легкой и средней степени тяжести.

В Украине освобожден 31 участник боевых действий согласно указу о помиловании президента Владимира Зеленского. Об этом накануне сообщила председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советник руководителя Офиса президента Алена Вербицкая в Facebook.

"Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении указа президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме! В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то, наконец, сможет пожать руку своему побратиму", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 октября Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного военного. Подобное помилование сделано впервые в новейшей истории Украины. Военнослужащие были осуждены за преступления легкой и средней степени тяжести.