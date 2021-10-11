Названы способы расслабиться без алкоголя

10 альтернативных и более здоровых способов справиться с нервным напряжением.

Многие из нас, приходя после утомительного рабочего дня домой, предпочитают налить себе бокал любимого вина, чтобы расслабиться. Однако согласно многочисленным исследованиям, попытка справиться со стрессом с помощью выпивки приводит лишь к ухудшению его последствий. К тому же регулярное употребление алкоголя (даже в небольших количествах) со временем может превратиться в настоящую зависимость, передает ovyny.live

Мы собрали 10 альтернативных и более здоровых способов справиться с нервным напряжением.

Употребляйте в пищу продукты, богатые на триптофан

Многие из нас тянутся к еде, когда находятся в состоянии стресса, однако это может быть неплохо, поскольку определенная еда действительно может помочь нам расслабиться. Продукты, содержащие незаменимую аминокислоту, триптофан, отлично подходят, когда вам нужно успокоиться или расслабиться.

Эта замечательная аминокислота помогает организму поднять уровень серотонина, который отлично регулирует настроение, он помогает заснуть и радикально повышает качество и глубину сна. Список насыщенных триптофаном продуктов большой, но особое внимание стоит уделить включению в свой рацион орехов, сыра, индейки, курицы и соевых бобов.

Увеличьте уровень физической активности

Хотя вы можете чувствовать себя комфортнее и привычнее, поедая попкорн или чипсы перед телевизором для того, чтобы расслабиться, физическая нагрузка все же больше подходит для высвобождения химических веществ, которые повышают настроение.

К ним относят эндорфины и анандамид, которые помогают снизить беспокойство и улучшить психологическое состояние. Упражнения не только отлично влияют на ваше настроение и уровень стресса, но и помогают оторваться от проблем и помогают заснуть.

Дышите глубже и медленнее

Если у вас мало времени, один из самых быстрых способов расслабиться - сделать несколько глубоких вдохов. Беспокойство и стресс могут заставлять людей дышать быстрее, чем обычно, и глубокие и медленные вдохи могут быть эффективным средством для расслабления.

Если вы часто чувствуете беспокойство или стресс, может быть полезно включить глубокое дыхание в свой распорядок дня, в этом могут помочь многочисленные приложения или встроенные в смартчасы приложения. Регулярно выполняйте дыхательные упражнения или запишитесь на занятия йогой, пилатесом или медитацией - все эти физические практики используют техники глубокого дыхания для расслабления и хорошего самочувствия.

Слушайте музыку

Прослушивание любимой музыки поднимает нам настроение. Многочисленные исследования показали, что музыка также полезна для снятия стресса. Исследования также показали тесную связь между музыкой и снижением уровня стресса в повседневной жизни, так же как и то, что музыка снижает экстремальный уровень стресса у людей, подвергающихся хирургическому вмешательству, тяжелобольных пациентов и беременных женщин.

Вместо того чтобы искать «расслабляющие» жанры музыки, лучше довериться своим индивидуальным предпочтениям и выбрать тот тип музыки, который гарантированно поднимет ваше настроение.

Запаситесь шоколадом

Хорошая новость для многих заключается в том, что шоколад - один из самых популярных в мире продуктов для «заедания» - также действительно является отличной успокаивающей пищей. Шоколад богат магнием, который помогает расслабиться, а также содержит анандамид, нейромедиатор, который помогает почувствовать спокойствие. Обладая высоким содержанием фенилэтиламина, шоколад также повышает уровень эндорфинов, так что это еще одна причина расслабиться с помощью любимой шоколадной вкусняшки.

Обнимайтесь чаще

Старые добрые объятия отлично подходят для снижения стресса. Было выявлено, что физический контакт повышает уровень окситоцина, «гормона любви» и понижает уровень гормона стресса - кортизола, что позволяет нам быстро расслабиться. Однако объятия с людьми далеко не единственный вариант, которым можно воспользоваться, для объятий отлично подойдут и теплокровные животные. Владение животными также связано со снижением уровня стресса, а это значит, что игра или «обнимашки» с вашим питомцем могут стать отличным способом расслабиться после работы.

Балуйте себя как можно чаще

Один из лучших и наиболее действенных способов расслабиться - это побаловать себя. Если ваш бюджет позволяет, вы можете отправиться на шопинг, в спа-центр, салон красоты, на массаж, уход за лицом или косметологическую процедуру, кроме того, вы можете немного побаловать себя и самостоятельно - примите ванну, зажгите свечи, послушайте успокаивающую музыку. А если вы любите альтернативные способы отдыха, купите себе новую видеоигру или что-нибудь для вашего хобби.

Смейтесь и улыбайтесь

Смех хорошо известен своими терапевтическими эффектами и во многих заведениях сейчас предлагают смехотерапию или занятия смеховой йогой для тех, кто хочет улучшить свое здоровье и настроение. Исследования на самом деле показали, что даже предвкушение смеха может помочь нам расслабиться, поднимая настроение и снижая уровень стресса в организме.

Попробуйте ароматерапию

Некоторые хорошие эфирные масла для расслабления включают ромашку, лаванду, нероли, бергамот, пачули и иланг-иланг. Используйте эти масла, чтобы помочь себе расслабиться, добавив пару капель в ванну, используя арома-лампу или распыляя масло-спрей в помещении. Для ароматизации помещения также хорошо подойдут арома-свечи или сандаловые палочки.

Фокусируйтесь на «здесь и сейчас»

Если вам трудно оторваться от стресса и отбросить былые горести или будущие заботы, попробуйте составить список того, что нужно сделать или обдумать чуть позже, установите время и дату для решения каждого вопроса, затем постарайтесь освободить свой ум, отбросить навязчивые мысли и успокоиться. Затем возвращайтесь к уже написанному плану действий и решайте проблемы и устраняйте стресс-факторы один за другим, а не кучей.