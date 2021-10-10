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В Украине выявили более 11 тысяч случаев COVID

  8   0 10.10.2021, 08:36 | Новости, Общество
В Украине выявили более 11 тысяч случаев COVID

За минувшие сутки, 9 октября, выявили еще более 11 тысяч случаев коронавируса в Украине. Также сообщается о 162 летальных исходах.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

Сообщается, что за сутки в Украине зафиксировано 11 344 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1 149, медработников - 122).

Также вчера зафиксировали 162 летальных случая, выздоровел 2 581 человек. Кроме того, сообщается, что протестировали:

- методом ПЦР - 35 671 человека;

- методом ИФА - 5 434;

- экспресс-тестами - 26 287.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 783), Одесской (1 010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

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