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Фьюри нокаутировал Уайлдера

  35   0 10.10.2021, 09:08 | Новости, Спорт
Фьюри нокаутировал Уайлдера

Завершился бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

В Лас-Вегасе, штат Невада (США), состоялся вечер бокса, где главным событием стал поединок чемпиона мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) и претендента Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41КО).

Бой получился невероятно интересен на своем старте. Уайлдер сразу же начал выбрасывать мощные удары, но не сильно думал о защите. Тем не менее, первый раунд он себе забрал.

Но уже в третьем Фьюри взялся исправлять ситуацию и одним из своих ударов отправил американского оппонента в нокдаун.

Уайлдер "поплыл" настолько, что казалось - бой завершится если не в четвертой, то в пятой трехминутке. Но уже в следующем раунде Деонтей сделал то, чего от него не ожидали в данной ситуации - отправил Тайсон в ответный нокдаун, и даже не один, а два раза за раунд.

Фьюри тяжело поднимался на 7-8 секунде отсчета, но все же быстро пришел в себя и уже начиная с пятого раунда начал планомерно уничтожать Уайлдера. Деонтей уже тогда казался еле живым и скорее выживал в ринге, чем боксировал.

Дотерпев до 10-го раунда, Уайлдер снова оказался на настиле, но быстро смог подняться. Было ясно, что победителем боя станет Фьюри, но каким образом?

Ответа ждать пришлось не долго, уже в 11-м раунде Фьюри у канатов смачно пробил в левое ухо Деонтею, после чего тот просто рухнул. Судья не имел права не зафиксировать нокаут.

Трилогия Фьюри - Уайлдер завершилась весьма содержательным боем, в котором, к сожалению, было намного меньше интриги, чем хотелось бы.

isport.ua
Фото Getty Images

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