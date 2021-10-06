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Жена Саакашвили отреагировала на его роман со "слугой народа": Это было для меня неожиданностью

  8   0 06.10.2021, 13:06 | Новости, Общество
Жена Саакашвили отреагировала на его роман со "слугой народа": Это было для меня неожиданностью

Сандра Рулофс, супруга экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили, которого арестовали в Грузии 1 октября, прокомментировала его роман с нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько, информирует UAINFO.org.

"Михаил Саакашвили - политический заключенный, и как гражданин Грузии я полностью присоединяюсь к требованию его освобождения.

Многие сбитые с толку друзья и соратники спрашивают меня о моей личной жизни. Не скрою от вас, что содержание видео, сделанного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма - совершенно неприемлемой

Несмотря на свои личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы выиграем в этой битве", - написала Сара Рулофс на своей страничке в Фейсбуке.

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