Жена Саакашвили отреагировала на его роман со "слугой народа": Это было для меня неожиданностью

Сандра Рулофс, супруга экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили, которого арестовали в Грузии 1 октября, прокомментировала его роман с нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько, информирует UAINFO.org.

"Михаил Саакашвили - политический заключенный, и как гражданин Грузии я полностью присоединяюсь к требованию его освобождения.

Многие сбитые с толку друзья и соратники спрашивают меня о моей личной жизни. Не скрою от вас, что содержание видео, сделанного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма - совершенно неприемлемой

Несмотря на свои личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы выиграем в этой битве", - написала Сара Рулофс на своей страничке в Фейсбуке.