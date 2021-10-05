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Чем отличается семга от форели?

  11   0 05.10.2021, 14:00 | Новости, Общество
Чем отличается семга от форели?

Семга и форель относятся к благородному семейству лососевых. Внешне эти две рыбы очень схожи. Однако между ними существует немало различий.

Форель и семгу не перепутает ни кулинар, ни гурман. Они знают, что мясо форели - красное или алое (у морской) и белое или розовое (у пресноводной). Тогда как у семги оно светло-розовое с легким оранжевым оттенком, информирует Вокруг света.

Знатоки обязательно укажут на то, что форель суховатая, а семга - более жирная. 

Но об отличиях, которые касаются ареалов обитания, внешних признаков, биологических особенностей и полезности семги и форели, стоит поговорить отдельно.

Семга и форель: общие отличия

Если семга представляет собой единый вид, то у вида форель есть подвиды.

Семга водится исключительно в морской воде, а большинство подвидов форели - пресноводные.

Между этими похожими рыбами наблюдаются и внешние отличия.

Обычно мы идентифицируем форель по оливковой спине, зеленовато-желтым бокам и темным пятнышкам. Хотя цвета могут быть и другими - в зависимости от подвида.

Спинка семги зачастую синеватого оттенка. Хотя может быть и другой окраски - в зависимости от среды обитания. А вот брюхо у нее светлое, серебристое.

Фото: Getty Images

Какие еще отличия семги от форели? Семга более крупная рыба, чем форель: 1,5 м против 0,75 м.

Тело семги - вытянутое, более уплощенное, у форели - округлое, выпуклое.

Фото: Getty Images

Голова у семги вытянутая, у форели - короткая, затупленная.

Стоит назвать и другие особенности каждой из этих деликатесных рыб.

Семга

Эту рыбу также называют атлантическим лососем или озерным лососем. Обитает семга в северной части Атлантики. А нерестится в реках Европы, причем в любое время года.

Это - одна из самых больших рыб семейства, а также один из самых востребованных промысловых видов. Масса самых крупных особей может достигать 40-50 кг, а длина - полутора метров.

Фото: Depositphotos

Во время нереста внешность семги очень изменяется. Окрас темнеет, а челюсти напоминают клюв.

Семга калорийна: содержание в ней жира составляет около 15 процентов. Однако диетологи очень рекомендуют употреблять ее мясо регулярно. Они утверждают, что от него нельзя набрать лишний вес. А вот необходимые организму омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты обогатят организм. Омолодят его и оздоровят.

Форель

Основные ареалы обитания форели расположены в Тихом океане и у побережья Северной Америки. Пресноводные подвиды водятся в горных странах, например, в Норвегии. В последние годы эту рыбу стали массово разводить в искусственных водоемах. 

Форма головы - это то, что отличает форель не только от семги, но и от других видов семейства лососевых. Несмотря на разнообразие подвидов этой рыбы, она узнаваема по усеченной морде, парным круглым плавникам, а также круглым чешуйкам.

Интересно, что та форель, которая имеет доступ к более обильным источникам корма, окрашена менее выразительно.

Нерест форели приходится на осень. Во время него внешность рыб практически не меняется.

Фото: Depositphotos

В супермаркетах, как правило, предлагают небольшую форель, выращенную в фермерских хозяйствах. Из-за этого трудно представить, что форель может быть метровой длины и весить около 20 кг.

Польза семги

Семга не зря считается одной из самых полезных и питательных рыб семейства лососевых.

Ее мясо отличается большим содержанием фосфора и йода. В нем также много калия, кальция, натрия, цинка, магния и фтора. И, конечно, полиненасыщенных жирных кислот, упомянутых выше.

Среди витаминов, которыми богата семга, можно выделить А, В, C, D, PP и Н.

Полезной эту рыбу делает высокое содержание жиров, а также белков, которые легко усваиваются.

Фото: Depositphotos

Медики считают семгу незаменимой для профилактики болезней сердца, укрепления костей, сохранения здоровья мозга и нервной системы. Также она известна как действенный антидепрессант.

Польза форели

Форель любима диетологами за омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которыми богаты и другие лососевые. 

Употребление форели убережет от холестериновых бляшек и отрегулирует работу сердечно-сосудистой системы.

Фото: Getty Images

Также форель в рационе помогает при гипертонии, заболеваниях нервной системы, депрессии. Употребление этой рыбы способствует улучшению когнитивных способностей.

Самые известные представители лососевых, кроме семги и форели

В семейство входит несколько десятков видов и подвидов рыб. А самые популярные, кроме семги и форели, горбуша, кета и голец.

Горбуша

Это - самая распространенная рыба семейства лососевых и самый маленький представитель рода тихоокеанских лососей. Масса горбуши обычно не превышает 2,5 кг. Ее часто отличают по цвету спины, которая может быть окрашена в голубой или зеленый. Остальное тело - серебристо-белое. 

Горбуша отлично приспособлена к обитанию в холодной воде. Она органично чувствует себя в Северном Ледовитом океане и у северных тихоокеанских берегов. По сравнению с другими лососевыми, горбуша не привязывается к месту рождения. Часто она мигрирует от него на тысячи километров.

Кета

Самый распространенный представитель семейства после горбуши. По сравнению с семгой, кета - рыба небольшая. Но, как считают гурманы, не менее вкусная.

Обитает она преимущественно в северных водах Мирового океана.

Кету считают едва ли самым главным поставщиком белка высшей пробы. При этом жира в ней гораздо меньше, чем в других лососевых.

Голец

Голец появился на прилавках отечественных супермаркетов сравнительно недавно и очень быстро завоевал любовь покупателей.

Эта рыба средней длины может быть морской, речной и озерной. Особи самого крупного подвида гольца - арктического - достигают в длину 90 см и весят около 15 кг.

При миграции на нерест из моря в пресные воды гольцы меняют цвет: с серебристо-голубого на зеленовато-коричневый.

Озерные и речные гольцы обычно небольшие. Их длина не превышает 40 сантиметров. Внешне они напоминают форель.

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