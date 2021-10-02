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Когда украинцы смогут голосовать онлайн: названы сроки

  7   0 02.10.2021, 21:05 | Новости, Общество
Когда украинцы смогут голосовать онлайн: названы сроки

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров раскрыл главные цифровые приоритеты Украины на следующие два года. Также он раскрыл сроки введения онлайн голосования в стране.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

"Запуск 5G, интернет по всей стране, 100% государственных услуг онлайн, Paperless, доля ИТ в ВВП составляет 10% - вот главные приоритеты на 2021-2023 гг, которые ставят перед собой чиновники, депутаты и представители Офиса Президента", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что Украина может стать цифровым хабом в Европе и экспортером продуктов для цифрового управления.

Как отметил Федоров, в течение следующих двух лет в Украине могут ввести инструменты электронного голосования, которые будут действовать во время референдумов и выборов.

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