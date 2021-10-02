Рома продлила контракт с капитаном команды

Пеллегрини подписал новое соглашение с римским клубом.

Капитан Ромы Лоренцо Пеллегрини подписал новый контракт с "джаллоросси".

О продлении соглашения с 25-летним полузащитником римский клуб объявил на своем официальном сайте.

Новый трудовой договор игрока с Ромой рассчитан до июня 2026 года.

По неофициальной информации, заработная плата хавбека составит четыре миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Пеллегрини провел в составе Ромы во всех турнирах девять матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

Фото asroma.com