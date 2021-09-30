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МОЗ затвердило обов'язкову вакцинацію для деяких професій: Ляшко розповів, що буде з невакцинованими

  7   0 30.09.2021, 18:07 | Новости, Общество
МОЗ затвердило обов'язкову вакцинацію для деяких професій: Ляшко розповів, що буде з невакцинованими

МОЗ затвердило наказ про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для деяких професій, вже незабаром його повинні зареєструвати в Мін'юсті - там його можуть розглядати до місяця. Після цього указ набуде чинності, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час ефіру на телеканалі "Еспресо".  

"В наказі чітко визначений перелік професій. Це всі освітяни, незалежно від спеціалізації закладу - ясла, садочки, школи, профтехучилища чи вузи. Також це працівники центральних органів виконавчої влади, міністерств і їхніх структурних підрозділів на місцях. І працівники місцевих державних адміністрацій - обласні, міські і районні", - йдеться в повідомленні. 

Ляшко пояснив, що буде з тими, хто не зробить щеплення: їх на час карантину повинні відсторонити від роботи без збереження зарплати, але зі збереженням місця роботи. 

"Вечірні Вісті"

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