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Риженко: У Дніпрі COVID-реанімація лікарні Мечникова заповнена: всі хворі не вакциновані (відео)

  6   0 30.09.2021, 15:01 | Новости, Общество
Риженко: У Дніпрі COVID-реанімація лікарні Мечникова заповнена: всі хворі не вакциновані (відео)

Реанімація лікарні Мечникова заповнена ковідними хворими \ фото: лікарня Мечникова/Facebook

COVID-реанімація Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова на сьогоднішній день заповнена хворими.

Про це повідомив головний лікар медустанови Сергій Риженко, інформує УНІАН.

"Найстрашніше те, що всі хворі - це люди, які не отримали вакцинацію", - зазначив лікар.

За словами Риженка, старий хірургічний корпус та інші відділення лікарні віддають під лікування тяжких хворих на COVID-19. Наразі ця хвиля епідемії набирає обертів.

"Інкубаційний період захворювання скоротився до 4-5 днів (раніше становив 8-10 днів). Клінічна картина сильно не змінилася: багато пневмоній та ускладнень", - зазначив Риженко.   

За словами медика, усіх 15 важкохворих лікарям вдалося врятувати. Тільки за останню годину прибуло 5 нових пацієнтів.

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