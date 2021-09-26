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В Киеве построят новый жилой квартал на территориях коммунального предприятия

  5   0 26.09.2021, 20:33 | Новости, Общество
В Киеве построят новый жилой квартал на территориях коммунального предприятия

Инвестиционный проект предусматривает перенос производственной базы КП «Киевкоммунсервис» с ул. Бакинской, 37-41 на другой, определенный городом, участок.

Депутаты Киевсовета приняли решение, которое дает возможность согласовать предпроектные пропозиции и продолжить подготовку инвестиционного конкурса по проекту строительства жилого квартала с полным комплексом обслуживания на ул. Бакинской, 37-41 в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию с сайта КГГА.

Инвестиционный проект предусматривает перенос производственной базы КП «Киевкоммунсервис» с ул. Бакинской, 37-41 на другой, определенный городом, участок. На освобожденной территории, ориентировочная площадь которой составляет 6,90 га, будет построен жилой квартал с полным комплексом обслуживания.

В частности, речь идет о строительстве детского дошкольного учебного заведения на 107 мест и школы на 358 мест, которые будут переданы в коммунальную собственность. Вместе с тем, общая площадь жилья составит около 110 тыс. кв. м. Это двадцатиэтажные жилые дома с общей площадью квартир 109 935 кв.м.

Нежилые здания - мусоропогрузочная станция, весовая и трансформаторная - были построены в 1985 году. С середины 1990-х годов мусороперевалочная станция не работает.

После утверждения детальных планов территории реконструкции жилого массива Сырец в пределах ул. Рижской, О. Телиги, Бакинской, Чаплыгина, Ясногорской, Котовского, Щусева, коммунальным предприятием «Киевское инвестиционное агентство», которое выступает заказчиком реализации проекта, в установленном порядке будут осуществляться действия по отводу земельного участка для реализации проекта.

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