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"Послала" і брата, і Україну: сестра Олега Сенцова підірвала мережу різкою заявою

  8   0 21.09.2021, 09:55 | Новости, Общество
"Послала" і брата, і Україну: сестра Олега Сенцова підірвала мережу різкою заявою

Двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталя (в соцмережах відома, як Наталя Каплан), яка п'ять років тому переїхала з Москви до Києва, заявила, що розчарувалася в Україні, збирається їхати і нікому не радить країну для еміграції.

Про це вона заявила в Facebook, інформує UAINFO.org.

"Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. П'ять років пекла", - заявила Каплан.

У РФ Наталія займалася журналістикою і документальним кіно, але в Україні не знайшла себе.

Після 5 років перебування в Україні Наталія поскаржилася про відсутність гідного доходу: "Я повірила в Україну, але її слогани не мають під собою грунту. Тут я тільки сестра Сенцова, мене просто використовували... Тут у мене немає навіть найнеобхіднішого, жебракувати я не вмію і для мене це принизливо, а заробляти я можу не тільки як сестра Сенцова, а в Україні це неможливо, тут на кожному розі вимагають або хабар або кумівство".

Також Наталія дала зрозуміти, що з Сенцовим у неї зараз далеко не близькі стосунки, хоча ще зовсім недавно Каплан раділа народженню племінниці.

"Ми всього лише двоюрідні родичі. Йому потрібна була допомога, я допомогла, на цьому все. Він мені нічого не винен, я поки у нього позичила, але я віддам. Якби на його місці був хтось інший із знайомих, я б теж впряглася. На цьому крапка", - підсумувала Каплан.

У Наталії Каплан після переїзду до Києва були проблеми з отриманням дозволу на проживання, а український паспорт вона отримала тільки в 2019 році. Тоді Каплан пояснювала, що не хотіла спекулювати на браті-політв'язні і за паспортом встала в загальну чергу, а тому і процедура затяглася на кілька років.

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