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Усі змії на Землі походять від кількох вижилих після удару астероїда, – вчені

  7   0 16.09.2021, 20:01 | Новости, Общество
Усі змії на Землі походять від кількох вижилих після удару астероїда, – вчені

Масове вимирання 66 мільйонів років тому, яке знищило динозаврів, дозволило дрібним гадам еволюціонувати і поширитися по всій планеті.

66 мільйонів років тому величезний астероїд упав на Землю і знищив динозаврів. Ті, що вижили - ссавці, жаби, рептилії та багато інших, поширилися, еволюціонували і стали тими видами, які ми знаємо сьогодні, пише Science Alert, інформує Фокус.

Однак нове дослідження вирішило з'ясувати, чим саме займалися змії в період крейдо-палеогенового вимирання (також крейдо-третинне, крейдо-кайнозойськн, KT вимирання). Як з'ясувалося, лише кілька тих змій, які вижили після астероїдів, еволюціонували в усі сучасні види.

"Це разюче, тому що вони не тільки вижили після масового вимирання, яке знищило так багато інших тварин, але протягом декількох мільйонів років значно еволюціонували, використовуючи своє середовище проживання по-новому", - розповіла провідна авторка дослідження, філогенетикиня Кетрін Кляйн.

У наукових колах уже давно ведуться суперечки про те, наскільки масове вимирання торкнулося лускатих, таких як ящірки і змії. Спочатку вважалося, що вони понесли мінімальні втрати, але в Північній Америці, зокрема, були виявлені свідчення високої швидкості зникнення лускатих на рубежі KT вимирання.

Еволюційну історію змій цього періоду оцінити особливо важко. Через відсутність ранніх копалин змій еволюційно-генетичний аналіз спирається на дуже обмежений набір характеристик. Як пояснює команда, це може привести до упереджених моделей, які можуть не відображати справжню генетичну історію плазунів.

Однак, об'єднавши різні підходи до моделювання, які врховують генетичні дані та відбір проб скам'янілостей у різні періоди часу, вчені провели максимально всебічне дослідження.

Отже, астероїд приземлився, динозаври померли, і раптово стало набагато більше місця для переміщення. Але як поживали в цей час змії? Вимирання конкурентів (зокрема інших видів змій) означало, що змії, які залишилися в живих, могли освоювати нові ніші, нові місця проживання і навіть нові континенти.

"Наше дослідження показує, що, знищуючи старі види, вимирання дозволяло вижилим використовувати прогалини в екосистемі, експериментуючи з новим способом життя і середовищем існування. Схоже, це загальна особливість еволюції - саме в періоди відразу після великих вимирань ми бачимо, як вона проводить свої найсміливіші експерименти. У кінцевому підсумку, життя стає ще більш різноманітним, ніж раніше", - зазначив Нік Лонгріч, один з авторів дослідження з Університету Бата.

Гадюки та кобри, вужеподібні та морські змії, удави та пітони - всі вони з'явилися після того, як масивний астероїд діаметром 10 км зруйнував Землю.

"Крейдо-палеогенове вимирання призвело до загибелі численних груп хребетних, а його наслідки призвели до швидкої диверсифікації вижилих ссавців, птахів, жаб і костистих риб. Наші результати допомагають підтвердити фундаментальну роль KT вимирання у формуванні біорізноманіття хребетних, які населяють нашу планету сьогодні", - підсумували вчені.

ФОКУС

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