Перебуває на реабілітації за кордоном: Поярков розповів про стан Кравчука

Перший президент України Леонід Кравчук недавно поїхав до Німеччини на реабілітацію після складної операції на серці, яку йому провів ще в кінці червня відомий кардіохірург Борис Тодуров.

Про це повідомив блогер і телеведучий Сергій Поярков у коментарі Obozrevatel.

Він недавно теж був прооперований у Київському центрі серця.

"Кравчук ось недавно лежав недалеко від моєї палати - поїхав до Німеччини на реабілітацію", - розповів, зокрема, Поярков.

Він закликав українців піклуватися про власне здоров'я і проходити медобстеження. Зокрема, дав таку пораду чоловікам за 40 років.

"У Тодурова й хірургів його центру - золоті руки. Президенти, міністри, депутати і навіть навіжені українські художники - усі слухають його команди. Як людина, яка пройшла цей процес, знаю, що кажу: ваше здоров'я - у ваших руках", - підкреслив художник, зазначивши, що сам уже почувається краще.

За наявною інформацією, 87-річний Леонід Макарович після складної операції на серці провів понад місяць в реанімації на апараті штучної вентиляції легенів. Лікарі оцінювали його стан як складний.

Нагадаємо, що операцію на серці Леоніду Кравчуку провели 29 червня. Після стало відомо, що вона нібито пройшла за планом, без будь-яких побічних проблем, а перший президент незалежної України відновлюється після операції в лікарняній палаті й почувається добре.

Зазначимо, що з моменту операції Леонід Макарович не з'являвся на людях.

"Вечірні Вісті"