Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

14:04

Перебуває на реабілітації за кордоном: Поярков розповів про стан Кравчука

13:02

У МОЗ розповіли, коли в Україні можуть ввести локдаун

11:58

Названо ім'я можливого королівського расиста. Гаррі та Меган розкриють таємни

11:01

В США начнут вакцинировать третьей дозой Pfizer

10:02

В Bellingcat сказали, когда выйдет долгожданное расследование о "вагнеровцах"

09:01

Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон

08:09

Глава МВД Чехии даст показания в полиции о несостоявшейся поездке в Москву

07:10

Джошуа - об Усике: Этот парень умеет боксировать

06:11

Названы симптомы, указывающие на песок в мочевом пузыре

05:12

Шпионы показали обновленный Honda Passport

04:13

В Австралии акула напала на серфера, он погиб

03:05

Всегда будем семьей: Джоли прокомментировала войну с Питтом за детей

02:06

Нурмагомедов рассказал, почему Роналду покинул "Ювентус"

01:07

Названы целебные свойства грецких орехов

00:08

У Land Rover Defender появилась особая версия

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Перебуває на реабілітації за кордоном: Поярков розповів про стан Кравчука

  4   0 06.09.2021, 14:04 | Новости, Общество
Перебуває на реабілітації за кордоном: Поярков розповів про стан Кравчука

Перший президент України Леонід Кравчук недавно поїхав до Німеччини на реабілітацію після складної операції на серці, яку йому провів ще в кінці червня відомий кардіохірург Борис Тодуров.

Про це повідомив блогер і телеведучий Сергій Поярков у коментарі Obozrevatel.

Він недавно теж був прооперований у Київському центрі серця.

"Кравчук ось недавно лежав недалеко від моєї палати - поїхав до Німеччини на реабілітацію", - розповів, зокрема, Поярков.

 

Він закликав українців піклуватися про власне здоров'я і проходити медобстеження. Зокрема, дав таку пораду чоловікам за 40 років.

"У Тодурова й хірургів його центру - золоті руки. Президенти, міністри, депутати і навіть навіжені українські художники - усі слухають його команди. Як людина, яка пройшла цей процес, знаю, що кажу: ваше здоров'я - у ваших руках", - підкреслив художник, зазначивши, що сам уже почувається краще.

За наявною інформацією, 87-річний Леонід Макарович після складної операції на серці провів понад місяць в реанімації на апараті штучної вентиляції легенів. Лікарі оцінювали його стан як складний.

Нагадаємо, що операцію на серці Леоніду Кравчуку провели 29 червня. Після стало відомо, що вона нібито пройшла за планом, без будь-яких побічних проблем, а перший президент незалежної України відновлюється після операції в лікарняній палаті й почувається добре.

Зазначимо, що з моменту операції Леонід Макарович не з'являвся на людях.

"Вечірні Вісті"

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (141)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]