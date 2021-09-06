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У МОЗ розповіли, коли в Україні можуть ввести локдаун

  8   0 06.09.2021, 13:02 | Новости, Общество
У МОЗ розповіли, коли в Україні можуть ввести локдаун

В переважній кількості областей наразі погіршується ситуація із захворюваністю на коронавірус.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони. Ми будемо вимушені запровадити " жовту", де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів", - наголосив він. 

Перехід до "жовтої" зони Кузін назвав "умовною тривогою щодо того, що кількість потенційних нових випадків буде зростати найближчим часом".

За словами санлікаря, наразі якоїсь конкретної цифри, за якої в Україні можуть ввести локдаун, немає.

На запитання: нам не уникнути локдауну він сказав: "На моє переконання, що ні. Але якщо ми говоритимемо про "червоний" рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада".

ТСН

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