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Замглавы Меджлиса грозит до 15 лет тюрьмы

  5   0 05.09.2021, 20:33 | Новости, Общество
Замглавы Меджлиса грозит до 15 лет тюрьмы

В понедельник, 6 сентября, в оккупированном Крыму состоятся "суды" по определению меры пресечения Нариману Джелялову, а также другим задержанным 3-4 сентября крымским татарам.

Задержанному 4 сентября в оккупированном Крыму первому зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову выдвинули подозрение в диверсии, предусматривающее наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет, сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

"Кроме Наримана Джелялова, как следует из сведений, поступающих из Крыма, подозрения по статье 281 Диверсия УК РФ также предъявлены двоюродным братьям Ахтемову Азизу и Ахтемову Асану. Известно, что Нариман Джелялов отверг предъявленные ему российскими оккупантам сфабрикованные и вымышленные подозрения в якобы совершении им преступления и отказался сегодня принимать участие в каких-либо следственных мероприятиях", - отметил Чубаров.

По его словам, в понедельник, 6 сентября, в Симферополе состоятся "суды" по определению меры пресечения Нариману Джелялову, а также другим задержанным 3-4 сентября крымским татарам: Азизу Ахтемову, Асану Ахтемову, Эльдару Одаманову, Шевкету Усеинову.

Вместе с тем, у здания посольства России в Киеве в воскресенье прошла акция в поддержку крымских татар, задержанных в Крыму 3-4 сентября. На акции присутствовали около 70 человек. Активисты держали плакаты, в частности, с обращениями к международному сообществу с требованиями реакции на задержания на полуострове.

korrespondent.net

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