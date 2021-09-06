Названы симптомы, указывающие на песок в мочевом пузыре

В каких случаях необходимо обследование.

Соли в мочевом пузыре могут образоваться и в молодом, и в пожилом возрасте. Однако не всегда такое заболевание сопровождается клиническими симптомами, что очень затрудняет его диагностирование и дальнейшее лечение, сообщает Новости Ю.

В связи с этим большинство врачей рекомендуют пациентам один или два раза в год проходить полное обследование организма, в ходе которого и может оказаться эта патология.

Как говорилось выше, такая болезнь может сначала протекать без каких-либо болевых ощущений. Чаще всего это связывают с тем, что камни в мочевом пузыре слишком малы для того, чтобы изнутри раздражать слизистую органа. Однако со временем и при благоприятных условиях такой конкремент значительно увеличивается в размерах и сразу же блокирует отток урины. Именно в этом случае человек начинает чувствовать соответствующие боли.

Существует несколько болевых симптомов, которые возникают на фоне образования камней в мочевом пузыре. Среди них наиболее распространенными являются следующие:

- постоянная ноющая боль в подпупочной области живота (чуть выше лобковой кости);

- у мужчин могут возникнуть неприятные ощущения или беспокоит боль в половом члене;

- болезненное состояние во время каждого мочеиспускания;

- частые походы в туалет (мочеиспускание), особенно в ночное время;

- затрудненное или прерывистое мочеиспускание. Возникает из-за того, что при оттоке урины из мочевого пузыря в канал периодически попадает камень, тем самым, блокируя его;

- присутствие крови в моче или, как называют это в медицинской практике, гематурия. Чаше всего появляется в конце мочеиспускания;

- во время такого заболевания у человека может значительно изменяться цвет мочи (до темно-коричневого).

Песок в мочевом пузыре: симптомы болезни

Стоит особо отметить, что при этом заболевании у женщин могут воспаляться придатки или возникать другие вагинальные воспаления. Кроме того, во время обострения (при передвижении камней по мочеточнику) женщина очень часто испытывает боль и в таких местах, как стороны, поясничного отдела и лобка.

Что делать при обнаружении камней?

Обнаружен песок в мочевом пузыре, симптомы которого описаны выше, требует немедленного вывода (при малых размерах). В противном случае камни будут набирать все большие объемы, что в конце концов приведет к непоправимым последствиям. Для этого необходимо срочно обследоваться в медицинском учреждении.

Песок в мочевом пузыре: лечение

Как правило, при таком заболевании уролог рекомендует больному сдать ряд анализов, включая исследования мочевыводящей системы. После этого врач должен назначить щадящую диету, мочегонные препараты, травы и другие медицинские средства, способные разрушить камни и вывести их из организма. Только такое комплексное лечение позволит вам снова радоваться жизни без острых и ноющих болей в нижней части живота.