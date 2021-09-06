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Шпионы показали обновленный Honda Passport

  2   0 06.09.2021, 05:12 | Новости, Авто
Шпионы показали обновленный Honda Passport

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов в США обновленный кроссовер Honda Passport. В продаже он появится уже в ближайшее время.

Honda Passport текущего, третьего, поколения появился в 2019 году. Ожидается, что в 2023 году начнут выпускать его четвертое поколение. Но перед этим автомобилистам предложат обновленную версию этого кроссовера.

Обновленный Passport получит новую решетку радиатора, новые фары, новый передний и задний бампер, а также видоизмененные задние фонари.

Некоторые изменения должны произойти и в салоне, но какие конкретно - пока не известно. Видимо, будет обновлена информационно-развлекательная система и добавятся новые системы активной безопасности и помощи водителю.

Что же касается линейки двигателей, то в ней никаких изменений не произойдет.

Компания Honda должна начать продавать обновленный Passport в ближайшие несколько месяцев - как модель 2022 года выпуска.

autonews.ua

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