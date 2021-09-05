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Еще почти 70 тысяч украинцев получили прививку от COVID-19

  4   0 05.09.2021, 10:34 | Новости, Общество
Еще почти 70 тысяч украинцев получили прививку от COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 4 сентября, сделали еще 69 260 прививок от коронавируса. Однако первую дозу вакцины получили только 20 430 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Завершили иммунизацию от коронавируса, то есть получили вторую дозу препарата, еще 48 830 украинцев.

Вчера иммунизировали население 587 мобильных бригад, 1 642 пункта прививки и 365 центров вакцинации.

Всего в Украине сделали 9 747 714 прививок, а вакцинировали от коронавируса 5 569 051 человека:

- первую дозу получили 5 569 049 людей;

- две дозы получили 4 178 665 человек (двое за границей).

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