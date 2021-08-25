VW начал продавать автомобили без мультимедийной системы

В Бразилии компания Volkswagen начала продавать хэтчбек VW Fox без информационно-развлекательной системы Composition Touch. Причина этого - глобальная нехватка микрочипов.

У VW Fox нет даже ни одной из тех небольших монохромных настроек в стиле 1990-х, которые все еще есть у некоторых автомобилей в базовой комплектации.

Интерьер Fox теперь выглядит шокирующее строго и максимально бюджетно. Это подчеркивается тем, что Fox является старым автомобилем. Он построен на платформе PQ24, которую начали использовать еще в конце 1990-х годов. На ней в свое время построили Skoda Fabia первого поколения и Audi A2 с алюминиевым кузовом.

Немецкий автогигант планирует к концу текущего года снять VW Fox с конвейера. Но пока он продается без информационно-развлекательной системы.

Теперь этот автомобиль стоит немного дешевле. У дилеров за дополнительную плату мультимедийную систему все-таки можно купить и установить.

autonews.ua

