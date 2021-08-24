Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости

Также с годовщиной независимости Украину поздравили США, Китай, Евросоюз и другие страны.

Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинцев с 30-й годовщиной независимости страны. Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

"Несгибаемая воля украинцев позволила с достоинством пройти долгий и мучительный путь к приобретению собственной государственности", - отметил Лукашенко.

"И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу выразить уверенность, что присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества", - добавил он.

"В этот праздничный день президент Беларуси пожелал всем жителям Украины мира, успехов и процветания", - резюмировала пресс-служба.

Также Украину с Днем Независимости поздравили другие страны, в частности США, Китай и ЕС.

"От имени Соединенных Штатов Америки я шлю наилучшие пожелания народу Украины в связи с празднованием Дня Независимости", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы твердо убеждены, что демократическая, процветающая и безопасная Украины отвечает интересам не только народа Украины, но и США и международного сообщества. Мы и дальше будем поддерживать вас в усилиях по реализации ваших евроатлантических устремлений, восстановления и поддержания безопасности международно признанных границ Украины и защиты от агрессии России", - говорится в заявлении..

Блинкен добавил, что текущие реформы является ключом к достижению этих целей, и США остаются близким партнером в вопросах борьбы с коррупцией, содействие экономическому росту и выполнения обещаний Революции достоинства.

"Соединенные Штаты привержены укреплению отношений с Украиной, поскольку мы вместе работаем над построением процветающего будущего для всех украинцев. Поздравляем с 30-летием Независимости", - говорится в заявлении.

Посол ЕС Матти Маасикас поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости на украинском языке.

Он отметил, что Украина за свои 30 лет независимости преодолевала многочисленные трудности, а незаконная аннексия Крыма Россией и агрессия под руководством России на востоке до сих пор остаются чрезвычайным вызовом.

Сейчас, по его словам, Украина стала одним из приоритетных партнеров ЕС и одним из крупнейших получателей финансовой помощи.

"ЕС единодушен в солидарности с Украиной. Вы продолжаете бороться за свою свободу. Евросоюз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах, а непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменным. Как Европы нет без Украины, так нет и безопасной Европы без независимой и безопасной Украины. ЕС есть и останется крупнейшим и надежным партнером Украины", - отмечает Маасикас.

От Китая Украину с Днем независимости поздравил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Накануне украинским народом 30-летия независимости Украины Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму президенту Украины Владимиру Зеленскому и выразил искренние поздравления", - говорится в сообщении.

Си Цзиньпин высоко оценил успехи развития стратегического партнерства между Китаем и Украиной, подчеркнул большое значение отношениям с Украиной для Китая, выразил готовность содействовать их непрерывном подъема на новый уровень.

"Председатель КНР пожелал Украине процветания, украинскому народу - благополучия и здоровья", - говорится в сообщении.