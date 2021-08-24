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МИД опроверг информацию о захвате украинского самолета в Кабуле

  7   0 24.08.2021, 11:33 | Новости, Общество
МИД опроверг информацию о захвате украинского самолета в Кабуле

Распространяемая в средствах массовой информация о захвате украинского самолета в Кабуле (Афганистан) не соответствует действительности. Все самолеты благополучно вернулись в Украину.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - отметил Николенко.

По его словам, все самолеты, которые привлекала Украины для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в страну. На сегодня тремя эвакуационными рейсами вывезли 256 человек.

Он также уточнил, что замминистра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы эвакуировать украинцев.

"Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой. МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации", - добавил Николенко.

Напомним, как заявлял замглавы МИД Евгений Енин, во вторник украинский самолет вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. По его словам, самолет фактически угнали.

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