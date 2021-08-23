Врач перечислила продукты, способные навредить печени

Важно следить за своим рационом.

Даже при полном исключении жирных продуктов у человека может возникнуть ожирение печени. Об этом рассказала терапевт и диетолог Татьяна Тарновская, передает storinka.com.ua.

По ее словам, такой диагноз может спровоцировать не только потребление жареных и жирных продуктов, но и безжировая диета. Такой рацион вызывает снижение количества жирных кислот, в результате чего печень начинает самостоятельно синтезировать жиры, объяснила врач.

«Откладывая их про запас в своих клетках - гепатоцитах. И начинается ожирение печени».

Специалист порекомендовала отдавать предпочтения тем продуктам, которые содержат нормальное количество жиров без трансжиров и пальмового масла. При этом следует воздержаться от злоупотребления алкогольных напитков и сладостей.

Опасными для печени являются и фрукты из-за содержания в них фруктозы. Проникая в печень, она преобразуется во вредные жиры или мочевую кислоту, предупредила эксперт.

Днем ранее врач-эндокринолог, диетолог Елена Маслова сообщила, что в рационе питания важна сбалансированность. Если она соблюдена, то человек может позволить себе и кофе, и мороженое, и сало, поскольку к набору веса и проблемам со здоровьем приводит не конкретный продукт, а его количество и калорийность рациона в течение дня, указала врач.