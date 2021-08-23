Представлен новый электрический кроссовер Genesis GV60

Genesis представил свой новый люксовый электромобиль Genesis GV60. В продаже он появится в 2022 году.

Genesis GV60 построен на платформе E-GMP компании Hyundai Motor, которая предназначается только для электромобилей. На этой платформе, кстати, уже созданы Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 (этот электрокар в продаже еще не появился).

В модельной линейке кроссоверов Genesis новый GV60 займет место между моделями GV70 и GV80. Это будет второй электромобиль Genesis на европейском рынке (первый - электрический седан G80).

Дизайн Genesis GV60 выполнен в традиционном для Genesis стиле. Обращает на себя внимание большая решетка радиатора. Genesis говорит, что такая радиаторная решетка нужна для подчеркивания динамических характеристик машины, а также для охлаждения высоковольтной батареи.

Технические характеристики нового кроссовера пока не раскрываются. Видимо, они будет примерно такие же, как у Ioniq 5 и EV6. Покупателям предложат версии с одним и двумя электромоторами. Запас хода у топовой версии составит около 480 км.

Напомним, в продаже Genesis GV60 появится в 2022 году. Сколько он будет стоить - пока не известно.

autonews.ua