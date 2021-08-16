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В Україну повернулися рятувальники, які гасили лісові пожежі в Греції. ФОТО, ВІДЕО

  5   0 17.08.2021, 09:55 | Новости, Общество
В Україну повернулися рятувальники, які гасили лісові пожежі в Греції. ФОТО, ВІДЕО

Увечері в понеділок, 16 серпня, в аеропорту Київ приземлився літак, на якому в Україну повернулися рятувальники, які гасили лісові пожежі в Греції.

У прес-службі ГСЧС відзначили, що зведений загін у складі 100 працівників зустріли міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова ДСНС Микола Чечоткін і сім'ї пожежних, інформує UAINFO.org.

"Ви гідно представили свою Батьківщину та головне - вийшли з цієї битви живими й неушкодженими. Цього вам бажали й ваші рідні, й прості українці, які залишали теплі коментарі в соцмережах та молилися за ваше благополуччя. Я вам щиро дякую за вашу роботу, за вашу допомогу та врятовані будинки простих людей, що опинилися в полоні вогню", - заявив Чечоткін. 

Нагадаємо, 31 липня в Греції, де стовпчики термометрів показували більш +40°, масово спалахнули лісові пожежі.

UAINFO

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