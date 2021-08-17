Боба Дилана обвинили в изнасиловании ребенка

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Известного американского музыканта Боба Дилана обвинили в употреблении наркотиков и изнасиловании 12-летней девочки в 1965 году.

Об этом сообщает NBC News, информирует НВ.

Речь идет об инциденте, который произошел в 1965 году в отеле Chelsea Hotel. Бобу Дилану тогда было 20 лет. Иск против музыканта был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк.

Согласно данным из суда, в мае 1965 года Дилан подружился с девочкой, чтобы установить с ней «эмоциональную связь и снизить ее запреты с целью сексуального насилия».

В иске не предоставлены доказательства, однако указано, что девочка страдала депрессией, тревогой и другими последствиями жестокого обращения.

Представитель Боба Дилана заявил, что «утверждение 56-летней давности не соответствует действительности и будет энергично защищено».

НВ