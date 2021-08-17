В Киеве больше не эвакуируют автомобили припаркованные с нарушением ПДД: подробности

Министерство внутренних дел Украины и Генпрокуратура выдвинули подозрение руководству Инспекции по парковке и Департамента транспортна и инфраструктуры киевской государственной городской администрации.

Замглавы КГГА Константин Усов рассказал, что ведется расследование событий прошлых лет (2019 и 2020 годов). Национальная полиция проверяет факты превышения служебных полномочий.

Об этом информирует UAINFO.org.

Чиновник жалуется, что автомобили, которые препятствуют дорожному движению, сейчас не эвакуируют. Автомобилисты бесплатно и безнаказанно нарушают правила парковки. Машины стоят на тротуарах и полосах для общественного транспорта.

Добавим, что ПДД разрешают парковку легковых машин на тротуарах. Но для движения пешеходов должно быть обеспечено не менее 2 метров.