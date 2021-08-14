В "ДНР" пьяный наемник расстрелял семерых людей, - разведка

На территории временно оккупированного Донбасса один из террористов непризнанной "Донецкой народной республики" ("ДНР") в ходе распития спиртного убил семерых людей - своих однополчан и местных жителей.

Как сегодня, 14 августа, сообщили в Telegram-канале "Последний Блокпост", инцидент произошел в ночь на 13 августа. О происшествии также проинформировали в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ефрейтор гвардии из ВЧ (воинской части) 08-819 во время драки открыл стрельбу по людям, а после бросил в них гранату. Среди погибших один командир, трое солдат и трое местных жителей.

Сообщается, что он скрылся с места происшествия и передвигается пешком. Одет Цуприк был в камуфляж войск РФ "березка" и бронежилет. При себе у него был автомат, из которого он стрелял "по всем, кого видел".

"Причина конфликта - обычная пьяная ссора. И скорее всего, как это всегда бывает, официально боевики не будут об этом сообщать. Начнут, как всегда, лепить чушь, что их ликвидировала украинская ДРГ", - говорится в сообщении.

Впоследствии некоторые источники сообщили о том, что утром в субботу Цуприка якобы нашли и ликвидировали сами террористы. При этом по данным разведки он находится в розыске.