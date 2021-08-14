«Замминистра информации «ДНР» будут судить за фейки про Украину

В суд направлено обвинительное заключение в отношении так называемого «заместителя министра информации «ДНР», который создавал фейки об Украине и пропагандировал «русский мир».

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

«По данным следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый, занимая должность так называемого «заместителя министра информации «ДНР», отвечал за организацию агитационной работы среди населения, склонение к участию в террористической организации и поддержке ее деятельности, пропаганду идей «русского мира», налаживание взаимодействия с местными и зарубежными средствами массовой информации с целью их использования для агитации, освещение деятельности террористической организации «ДНР», дискредитации деятельности органов государственной власти Украины и лиц, задействованных в ходе проведения антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

Также досудебным расследованием установлено, что он в подвальных помещениях, захваченного боевиками здания Управления СБУ в Донецкой области, неоднократно заставлял пленных украинских военнослужащих на вопросы российских журналистов сообщать ложную информацию о якобы умышленных артиллерийских обстрелах Вооруженными силами Украины жилых домов и о надлежащих условиях содержания в плену. За отказ в предоставлении подобных «интервью» боевики пытали военнопленных.

Кроме того, обвиняемый в специально созданном Телеграмм-канале осуществлял пропаганду коммунистического тоталитарного режима, распространяя при этом запрещенную символику.

Его действия были квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности террористической организации, а также распространение коммунистической символики и пропаганды коммунистического режима (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 436-1 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.