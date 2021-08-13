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Стало відомо, хто викупив резиденцію Кернеса в Харкові: оприлюднено її фото

  8   0 13.08.2021, 11:01 | Новости, Общество
Стало відомо, хто викупив резиденцію Кернеса в Харкові: оприлюднено її фото

Резиденцію Кернеса в Харкові продали / фото УНІАН

Резиденцію покійного екс-мера Харкова Геннадія Кернеса викупила фірма колишнього народного депутата Анатолія Денисенка.

Мова йде про будівлю готелю "Національ" на проспекті Науки, 21 у Харкові. Про це з посиланням на Єдиний реєстр прав на нерухоме майно пише "Харківський антикорупційний центр". Власником фірми є ТОВ "Фінансова компанія "Авантаж", яка належить Денисенку, пише УНІАН.

Саме цей готель вважався резиденцією покійного очільника Харкова. формальною власницею будівлі були структури, записані на його колишню дружину Оксану Гайсинську. За неофіційною інформацією, будівлю зноситимуть. Готель перестав функціонувати у грудні минулого року - одразу після того, як помер Кернес.

"Корпорація "Авантаж" є одним з головних забудовників міста, яка спеціалізується на елітних житлових комплексах. Раніше Оксана Гайсинська переписала корпоративні права на ТОВ "Рівлад ЛТД", якому належить будівлі ринку біля станції метро "Студентська", на Жанну Діжевську", - йдеться у повідомленні.

Готель "Національ" у Харкові / фото facebook.com/anticor.kharkivГотель "Національ" у Харкові / фото facebook.com/anticor.kharkiv

Смерть Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 в німецькій клініці "Шаріте" з вересня 2020 року.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

23 грудня його з почестями поховали в Харкові.

УНІАН

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