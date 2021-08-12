Завтра очікується комфортна погода. Така картинка "повисить" у нашій українській синоптичній вітальні ще пару днів, – Діденко

Погляньте на цю прогностичну температурну карту на завтра, 13-го серпня, і поспішайте насолодитися комфортною погодою. Бо у п'ятницю повітря буде чудовим, протягом дня +24+29 градусів. Карта.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, інформує UAINFO.org.

Така комфортна картинка повисить у нашій українській синоптичній вітальні ще пару днів, а вже з понеділка, з 16-го серпня, в Україну почне заходити спека африканського походження.

Прийдуть +30+35 градусів.

Дощі завтра в більшості областей України малоймовірні, антициклон.

Лише на Сході та південному сході близькість атмосферного фронту може спричинити локальні короткі грозові дощі.

У Києві п'ятниця буде сонячною сухою та теплою. Вдень стовпчики термометрів бігатимуть, як діти, поблизу +26, +27 градусів.

Маковій та найближча неділя обіцяють таку ж чудову погоду, сонячну й непекучу.

Тому перед прийдешньою спекою побудьте більше на повітрі, допоможіть чудовій синоптичній ситуації розумним та приємним відпочинком, чистою галявиною після себе, менше вогню, менше важкої їжі, більше радості від простих речей)

І не забудьте сьогодні-завтра купити мак на шулики)

Наталка ДІДЕНКО, синоптик