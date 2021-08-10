Ілон Маск позаздрить: В ОРДЛО додумалися ліпити нові будинки із жужалки

Повідомляється, що перші сім "модульних житлових будинків" площею 80 кв. метрів планують побудувати на вул. Квітневій в окупованому Донецьку.

"Будуватимуть із застосуванням каркасної технології. Коробку будинку будуть зводити лише два тижні", - похвалилися в "Мінбуді ДНР".

Один з матеріалів, якими збираються "нарощувати" конструкції - так званий, золобетон. Це сировина з зольних відвалів, тобто териконів.

Як передає Depo.Донбас, в місцевих пабліках ОРДЛО якось не в захваті від такої перспективи, оскільки щільність цієї шлакової-бетонної суміші "не дотягує до мінімальних показників". Крім того, є питання й до екологічних показників. Те, що відвали "фонять" радіацією на Донбасі знають ще з пелюшок.

"Зрозуміло, що всі учасники цієї схеми відмивання грошей на ремонті доріг мають чималий профіт", - зазначають місцеві.

Нагадаємо, що на окупованій Донеччині пересічні громадяни дивуються, чому в "республіці" для пільговиків ніколи немає вугілля і звідки борги по зарплаті, якщо ватажки звітують про виконання плану з видобутку на 150%.

"Вечірні Вісті"