Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:59

Учасниця Олімпіади-2016 пішла з життя, залишивши перед цим тривожне послання

16:03

Кулеба про українських пожежників у Туреччині та Греції: Це розрив шаблону російської пропаганди

15:01

Легкоатлетка Тимановская продала свою медаль и призвала жителей Беларуси покинуть страну

14:01

В Гвинее выявили первый в стране случай смертельной лихорадки Марбург. От нее не существует лекарств

13:05

Після гастролей в окупованому Криму Ірина Круг зібралася в Україну

12:04

Лукашенко попросил у Путина новый кредит после отказа МВФ

11:02

Міністерство культури проведе розслідування через заяви про секс-домагання в університеті імені Карпенка-Карого

10:02

Сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

09:06

Несамовита битва монстрів: з'явився новий трейлер фантастичного екшну «Веном 2: Карнаж"

08:04

Зафиксированы случаи заражения коронавирусом даже после третьей прививки

07:05

Умер из-за телефонного звонка: наушники взорвались прямо в ухе мужчины

06:01

ЕС не регистрирует китайскую вакцину CoronaVac, которую вовсю колют в Украине

02:56

Віктор Таран: Імовірно мета візиту Меркель – натиснути на Україну перед візитом Зеленського до США

23:30

Жара из Сахары движется в Европу: ожидается до +48 градусов!

20:01

Скандальный Панин пообещал 500 евро тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву в лицо

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Учасниця Олімпіади-2016 пішла з життя, залишивши перед цим тривожне послання

  8   0 10.08.2021, 16:59 | Новости, Спорт
Учасниця Олімпіади-2016 пішла з життя, залишивши перед цим тривожне послання

Олівія Падмор (праворуч) разом з партнеркою Наталі Хансен / фото іnstagram.oliviapadmore

Велосипедистка з Нової Зеландії Олівія Подмор померла у 24 роки за невідомих обставин. Цьому передував допис в Instagram: за декілька годин до смерті Олівія розповідала про свої життєві проблеми в соцмережі.

Публікацію вже видалили зі сторінки Олівії, але скріншоти збереглися, інформує УНІАН.

"Спорт - приголомшливий вид діяльності для багатьох людей. Це труднощі та боротьба, які приносять задоволення. Почуття перемоги ні з чим не порівняти, але ні з чим не зрівняється й інше почуття: коли програєш, коли проходиш відбір, але тебе не обирають, коли ти травмований, коли ти не виправдовуєш очікування суспільства тільки тому, що повністю віддаєшся спорту", - написала Подмор.

Брат велогонщиці Мітчелл повідомив про те, що його сестри не стало. Причина смерті поки що не відома.

У 2016 році Олівія їздила в Ріо-де-Жанейро на літній Олімпійські ігри, але призеркою змагань не стала. У 2017-му вона тріумфувала на чемпіонаті Нової Зеландії в дисципліні кейрин.

Подмор у своєму дописі перед смертю натякнула, що вона виконала вимоги відбору, необхідні для участі в Іграх у Токіо, але Національний олімпійський комітет Нової Зеландії вирішив відправити до Японії інших спортсменок, а не її.

"Вечірні Вісті"

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (197)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]