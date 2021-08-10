Учасниця Олімпіади-2016 пішла з життя, залишивши перед цим тривожне послання

Олівія Падмор (праворуч) разом з партнеркою Наталі Хансен / фото іnstagram.oliviapadmore

Велосипедистка з Нової Зеландії Олівія Подмор померла у 24 роки за невідомих обставин. Цьому передував допис в Instagram: за декілька годин до смерті Олівія розповідала про свої життєві проблеми в соцмережі.

Публікацію вже видалили зі сторінки Олівії, але скріншоти збереглися, інформує УНІАН.

"Спорт - приголомшливий вид діяльності для багатьох людей. Це труднощі та боротьба, які приносять задоволення. Почуття перемоги ні з чим не порівняти, але ні з чим не зрівняється й інше почуття: коли програєш, коли проходиш відбір, але тебе не обирають, коли ти травмований, коли ти не виправдовуєш очікування суспільства тільки тому, що повністю віддаєшся спорту", - написала Подмор.

Брат велогонщиці Мітчелл повідомив про те, що його сестри не стало. Причина смерті поки що не відома.

У 2016 році Олівія їздила в Ріо-де-Жанейро на літній Олімпійські ігри, але призеркою змагань не стала. У 2017-му вона тріумфувала на чемпіонаті Нової Зеландії в дисципліні кейрин.

Подмор у своєму дописі перед смертю натякнула, що вона виконала вимоги відбору, необхідні для участі в Іграх у Токіо, але Національний олімпійський комітет Нової Зеландії вирішив відправити до Японії інших спортсменок, а не її.

"Вечірні Вісті"