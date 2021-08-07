Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:35

Боевики три раза нарушили "тишину" на Донбассе: есть погибший и раненый

18:08

До конца года Украина получит еще 17 млн доз Pfizer, - Кузин

17:36

В Ивано-Франковской области украинский истребитель перехватил Ан-2 с контрафактными сигаретами

17:00

Маркевич: Мне никто не предлагал возглавить сборную Украины

16:37

СБУ поймала экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия

16:01

Боевики обстреляли военных, которые помогали гражданским в Песках. Есть погибший и раненый

15:38

Минздрав хочет оттянуть новый локдаун на максимально отдаленный срок, - Кузин

15:02

Литва обещает выдавать до 300 евро каждому мигранту за возвращение на родину

14:30

Додо: "Шахтеру" нужно время, чтобы выйти на более высокий уровень

14:03

Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Токио, 10 раненых

13:31

Украинские пограничники остановили группу нелегалов на стыке между Россией и Беларусью

13:04

США объявят о новых санкциях против Беларуси в годовщину выборов президента, - CNN

12:32

Во Львове вблизи перекрестка сбили водителя электросамоката, он в реанимации

12:05

Хижняк проиграл впервые за пять лет

11:33

В Украине новый рекорд COVID-прививок за сутки: вакцинировали более 170 тысяч человек

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

До конца года Украина получит еще 17 млн доз Pfizer, - Кузин

  4   0 07.08.2021, 18:08 | Новости, Общество
До конца года Украина получит еще 17 млн доз Pfizer, - Кузин

К концу 2021 в Украине доставят еще 17 миллионов доз вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech. Однако ждать этой поставки не стоит, а нужно вакцинироваться тем, что есть.

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил в интервью Радио Свобода.

"Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонстрируют эффективность примерно на уровне 91-95%. То есть уровень защиты условно выше. Однако на самом деле мы должны считать таким образом, что вакцинироваться нужно как можно быстрее и вакцинироваться надо именно той вакциной, которая есть сейчас. Я никогда не советовал и не буду советовать ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, например, до конца года Украина получит еще 17 миллионов Pfizer. Однако вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать", - отметил Кузин.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (124)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]