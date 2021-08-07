Как на украинцев вешают кредиты, которых они не брали – расследование

В Украине микрофинансовые организации (МФО) раздают кредиты всем желающим, даже без личного присутствия клиента и его подписи. Мошенники удачно этим пользуются – покупают в сети чужие документы и берут на них до 5 тысяч гривен «в долг». А у граждан потом появляются огромные проблемы.

Об этом говорится в статье «Обозревателя», информирует UAINFO.org.

Например, такие кредиты на чужие документы выдали компании «Инстафинанс» и «Милоан», рекламировать которые соглашаются даже звездные артисты. Потом долги выбивают из тех, кто даже никогда не брал этих денег. Но чтобы доказать свою правоту, придется дождаться расследования правоохранителей.

На украинцев вешают кредиты, которых они не брали

В Украине купить серию, номер паспорта и идентификационный код практически любого гражданина можно всего лишь за 15 грн. Работает целая система: документы продают в Telegram-каналах, на специальных площадках в Darknet. Их сливают сотрудники банков и государственных органов. Все эти данные годами накапливаются в разных базах и переходят из одних рук в другие.

С чужими документами получить деньги можно за считанные минуты. Потраченные 15 грн могут превратиться в 15 тыс. грн и принести огромные проблемы для реального владельца документов.

На украинцев вешают кредиты, которых они не брали

В Украине купить серию, номер паспорта и идентификационный код практически любого гражданина можно всего лишь за 15 грн. Работает целая система: документы продают в Telegram-каналах, на специальных площадках в Darknet. Их сливают сотрудники банков и государственных органов. Все эти данные годами накапливаются в разных базах и переходят из одних рук в другие.

С чужими документами получить деньги можно за считанные минуты. Потраченные 15 грн могут превратиться в 15 тыс. грн и принести огромные проблемы для реального владельца документов.

Тому подтверждение – компания «Инстафинанс» (Dinero и «Укрпозика»), которую рекламируют певец Виктор Павлик и артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. На рекламу МФО тратят огромные бюджеты, но зарабатывают на огромных процентах. По закону такие компании обязаны указывать на своих сайтах реальную годовую ставку, и несколько минут поиска позволили найти такую информацию и у «Динеро»: с кредитом до 23 тыс. грн на месяц годовая ставка составляет 12 285% (!). Даже незначительная задержка толкнет практически любого клиента в долговую яму.

Но и это не главное. Украинцы, которые верят любимым артистам и «клюют» на обещания мизерных процентов, сами принимают решение брать такие кредиты. Но дело в том, что компания «Инстафинанс» требует вернуть деньги даже с тех, кто их не брал.

Киевлянин Евгений еще в июле начал получать десятки звонков с разных номеров, письма с требованием вернуть два кредита (в компании «Инстафинанс» и «Милоан»). Угрожали написать на него заявление в полицию якобы из-за мошенничества.

Вместо этого в полицию обратился сам Евгений – подал заявление по статье о вымогательстве. Позже оказалось, что кредиты на него компании оформили официально, занесли данные в Бюро кредитных историй и спокойно насчитывали себе проценты.

Как это произошло, предстоит выяснить полиции. Вполне вероятно, что из-за желания заработать на всех микрофинансовые организации могли оформить кредиты на чужие документы. И получить их можно за считанные минуты, деньги дают даже без личного присутствия. Достаточно всего лишь заполучить чужой паспорт, а в некоторых случаях – просто сфотографироваться на его фоне.

«Инстафинанс» – компания, которой официально владеет житель Латвии, зарегистрирована в нежилом доме на улице Сурикова. На окнах – объявление о сдаче в аренду. А учитывая, что ей принадлежат сразу несколько микрофинансовых организаций, то сложно узнать, кто именно требует деньги.

Операторы колл-центров звонят десятки раз на день с требованием вернуть задолженность, шлют письма с угрозами привлечения к ответственности якобы за мошенничество.

Как спастись от фейковых кредитов?

До тех пор, пока Национальный банк и Верховная Рада не ужесточили процедуру проверки клиентов, не потребуют личного присутствия и подписи – жертвой может стать любой украинец. OBOZREVATEL обратился на горячую линию НБУ. Вот что там посоветовали делать в подобных ситуациях:

написать заявление в полицию;

вместе с выпиской из ЕРДР обратиться в микрофинансовые организации и уведомить их, что кредиты вы не брали;

при желании также можно обратиться в суд с требованием закрыть кредит (если компания сама на это не согласится). Но доказать тот факт, что кредит вы не брали, можно будет только после расследования правоохранителей;

поменять паспорт. До тех пор, пока ваши документы остаются у мошенников, на них могут оформить другие кредиты;

регулярно проверять свою кредитную историю (это можно сделать с помощью сервисов своего банка).

«Компания может провести внутреннее расследование и закрыть кредит по признакам мошеннических действий. В противном случае это можно делать через суд», – пояснили в Нацбанке.

Фейковые кредиты, которые оформлены на поддельные документы, портят кредитную историю. Теперь Евгений ни в одном украинском банке не сможет получить кредит или рассрочку, потому что его кредитная история испорчена.

В Бюро кредитных историй по запросу о списании мошеннических кредитов ответили: обратились к микрофинансовой организации и там говорят, что это настоящий кредит. И этого достаточно, чтобы задолженность оставалась на жертве: и все это время «Инстафинанс» и «Милоан» продолжают начислять проценты, доводить до нервных срывов своих жертв и требовать деньги, которые они никогда не брали.

По всей вероятности, о проблемах с подтверждением личности знают и в самих компаниях. На сайтах даже есть специальный бланк, где можно указать о том, что на твое имя оформили кредит. Это куда выгоднее, чем отказаться от сомнительной верификации и обязать всех клиентов подтверждать свою личность не только наличием документов и сомнительной фотографии на их фоне.

И пока правила не изменили, любой украинец может обнаружить, что в «Укрпозиці» или подобной компании уже оформлен на него кредит. И с каждым днем размер долга стремительно растет