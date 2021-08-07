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У Києві за вакцинацію почали дарувати квитки на футбол

  16   0 07.08.2021, 09:35 | Новости, Спорт
У Києві за вакцинацію почали дарувати квитки на футбол

Отримавши щеплення від COVID-19, можна буде безкоштовно сходити на футбольний матч.

Київська влада вирішила перейняти досвід іноземних держав і почала заманювати українців вакцинуватися від коронавірусу — нагороджуючи їх за це квитками на футбольні матчі.

Про це повідомили у Facebook Міністерства охорони здоров'я, інформує UAINFO.org

Квитки можна буде отримати після імунізації в центрі масової вакцинації, який відкрився 1 серпня в столичному ТРЦ Blockbuster Mall. Наразі квитки видають на один з двох матчів:

  • "Шахтар" - "Олександрія" (7 серпня);

  • "Шахтар" - "Генк" (10 серпня).

Обидва матчі відбудуться на НСК "Олімпійський" у Києві.

У МОЗ стверджують, що в майбутньому вакциновані зможуть отримати квитки і на інші матчі.

Записатися на вакцинацію можуть всі охочі віком від 18 років через онлайн-систему HELSI. Але щеплення в ТРЦ роблять тільки вакциною CoronaVac від китайської фармкомпанії Sinovac Biotech.

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