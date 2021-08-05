Помер колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук

На 81-ому році життя помер Євген Марчук - український державний діяч, четвертий Прем'єр та генерал армії України. У різні роки він був головою СБУ і міністром оборони.

Про смерть через зупинку серця повідомила його дружина Лариса Івшина у Фейсбуці, інформує UAINFO.org.

Євген Марчук був першим Головою Служби безпеки України за часів Леоніда Кравчука. З 6 листопада 1991 року по 12 липня 1994 року він займав цю посаду.

З 1995 по 1996 роки Марчук працював прем'єр-міністром України. Також, за часів Кучми, він був Міністром оборони. На цій посаді він працював с 2003 по 2004 роки.

Як відомо, Євген Марчук також був представником України у ТКГ.

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