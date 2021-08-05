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Збереження безвізу: у ЄС закликали Україну припинити видачу кількох дійсних закордонних паспортів

  13   0 05.08.2021, 08:00 | Новости, Общество
Збереження безвізу: у ЄС закликали Україну припинити видачу кількох дійсних закордонних паспортів

В ЄС наголосили, що Україна продовжує виконувати вимоги, які необхідні для функціонування безвізового режиму.

Європейська комісія радить посилювати зусилля у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю в рамках виконання Україною вимог щодо функціонування безвізового режиму, який діє для українських громадян з 11 червня 2017 року.

Про це йдеться у четвертому звіті Європейської комісії щодо механізму призупинення дії безвізових режимів, підготовленому для Європейського парламенту та Ради ЄС, інформує UAINFO.org.

"У цілому Україна продовжує виконувати контрольні критерії візової лібералізації. Однак необхідні подальші зусилля для вирішення питання необґрунтованих клопотань про надання притулку, а також у таких сферах, як боротьба проти корупції, відмивання коштів та запобігання і боротьба проти організованої злочинності", - йдеться у рекомендаціях звіту для України.

Зокрема, сказано, що необхідно докладати зусиль з метою зменшення громадян України, які нелегально перебувають в країна-членах Євросоюзу і подають необґрунтовані заяви про надання притулку.

Також владі України рекомендується усунути можливість, коли українські громадяни мають більше одного дійсного паспорта в один час, припинити видавати такі "додаткові" паспорти та скасувати чинність тих паспортів, які були видані.

Крім того, українська влада має покращити ефективність антикорупційних інститутів і правоохоронних органів, зосереджуючи основні зусилля боротьби з корупцією у справах "масштабної корупції" та "приватизації держави". Ще рекомендується прийняти необхідне законодавство для Національного антикорупційного бюро, яке усуне правову невизначеність статусу Бюро.

У Єврокомісії рекомендують провести прозорий, деполітизований і з урахуванням особистих досягнень відбір керівників НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА) та правоохоронних органів, а також управлінського рівня прокурорів. Для цього необхідно використовувати адекватні процедури і критерії відбору, в тому числі з надійною перевіркою доброчесності.

Крім того, необхідно покращити законодавство щодо діяльності АРМА відносно управління арештованими активами та прийняти відповідну національну стратегію щодо повернення активів. Для НАБУ та інших правомочних установ необхідно створити умови для автономного прослуховування зв'язку.

Ще Україні слід привести свою візову політику до візової політики ЄС стосовно третіх країн, з яких відбувається незаконна міграція або які становлять безпекові ризики для ЄС.

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