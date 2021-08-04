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"Кожен третій помре": Комаровський назвав головне смертельне захворювання в Україні, з яким необхідно боротися терміново

  54   0 04.08.2021, 09:57 | Новости, Общество
"Кожен третій помре": Комаровський назвав головне смертельне захворювання в Україні, з яким необхідно боротися терміново

Комаровський назвав проблему онкохворих в Україні / фото ua.depositphotos.com

В Україні в онкохворих людей є проблема з доступом до знеболювальних наркотичних препаратів, до її вирішення необхідно залучити керівництво держави.

Таку думку висловив в ефірі "Україна 24" популярний український лікар і експерт Євген Комаровський, пише УНІАН.

"Звертаюся до вас, українці, повторюю вже 10-й раз: кожен третій з вас, хто мене чує, помре від раку. Ну, така блін статистика! І не кожному пощастить захворіти на рак легенів, який не болить. І от отримаєте метастази й будете кричати від болю, принижуватися, лежати в муках і випрошувати ампулу або таблетку наркотику. А ця тема не вирішена за 30 років незалежної країни", - заявив лікар.

На думку Комаровського, президент України Володимир Зеленський повинен "запросити до себе головного юриста, поліціянта і медика, й вирішити це питання раз і назавжди".

"Тому що той факт, що в онкохворих проблеми з доступом до наркотиків... Тобто у підлітків немає таких проблем, вони за дзвіночком закладку отримають поруч зі школою, за 5 хвилин. А в людей похилого віку проблема, і вона невідкладна", - пояснив він.

За статистичними даними на початок 2021 року в Україні на обліку в медичних установах перебували 1 млн 187,6 тисячі пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

За 2020 рік відомо про 110,5 тисяч нових випадків захворювання на рак. Загальний показник смертності становить 151,3 особи на 100 тисяч населення України.

Легалізація марихуани (медичного канабісу) в Україні

Як повідомляв УНІАН, 2 червня у Верховній Раді був зареєстровано проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності" (№5596), що передбачає дозвіл на легальне лікування хворих медичним канабісом за рецептами лікарів.

30 червня Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроект №5596.

7 квітня Кабмін ухвалив постанову "Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (№324), якою легалізував використання канабісу у медичній практиці. Згідно з документом, в Україні дозволено застосовувати препарати "Набілон" і "Набіксимолс".

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