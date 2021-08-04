"Такая фигня, что никаких прогнозов давать практически невозможно": Комаровский о новой вспышке коронавируса в Украине

Комаровский спрогнозировал вспышку коронавируса "Дельта" в Украине / фото УНИАН

В Украине ко Дню Независимости возможна вспышка заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта".

Такое мнение высказал в эфире "Украина 24" популярный украинский врач и эксперт Евгений Комаровский, информирует УНИАН.

"У нас неотложные меры - это вариант коронавируса "Дельта". Почему до сих пор не собрался СНБО? Это плохо кончится. У нас только один вопрос: почему в Москве "Дельта" есть, а в Киеве нет? Потому что еще время не пришло. А сейчас Турция открыта и для россиян, и для нас. Они там обменяются, приедут - будет вам "Дельта". Я так думал, что к октябрю, но, скорее всего, в августе уже будет, как раз ко Дню Независимости вам будет подарочек", - заявил Комаровский.

Как подчеркнул Комаровский, коронавирус - "такая фигня, что никаких прогнозов в его отношении давать практически невозможно".

"Опыт показывает следующее: прогнозировать нельзя, а лучше готовиться к худшему. Но... у нас сейчас ситуация легче, и прекращают финансирование инфекционных больниц. У меня уже просто нет слов. Невероятно. Не всех, некоторых, типа, они сделали свое дело, уже всех наспасали, идите теперь в ж***у", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что медицинская инфраструктура Украины готова до возможной новой волны коронавируса осенью, но количества вакцины пока недостаточно.

Напомним, штамм "Дельта" был впервые зарегистрирован в Индии в октябре 2020 года. Весной ВОЗ предложила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, а не странами, где их обнаружили. Штамм "Дельта" сильнее и более заразный, зафиксирован высокий процент госпитализации. В Украине он был впервые обнаружен в конце июня. 22 июля стало известно, что в Киеве зафиксировано шесть случаев заражения "Дельтой".

УНИАН