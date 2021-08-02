Для нещеплених українців скоро введуть обмеження - Радуцький

Україна найближчим часом буде змушена вводити обмеження для нещеплених батьків-19 громадян.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Facebook, інформує UAINFO.org.

Він нагадав, що цього тижня почнуть діяти нові правила перетину кордону. Зокрема, щоб мінімізувати ризики поширення мутації коронавірусу, українці та іноземці здаватимуть тест під час в'їзду до країни.

"Виняток - громадяни України, які зробили хоча б одне щеплення від "ковіду", та мешканці інших країн із "сертифікатами". Для невакцинованих (вакцинами, що схвалені ВООЗ) подорожуючих з Росії та Індії (якщо перебували у країні більше 7 днів) обов'язкова самоізоляція...

Україна згодом також буде вимушена запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ вже анонсував, що у випадку погіршення епідеміологічної ситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів (на даний час щеплена лише половина педагогів від загальної кількості). На мою думку, аналогічні обмеження логічно запровадити для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує аж ніяк не менше людей, ніж вчитель", - пояснив Радуцький.

За його словами, в країні не говорять про обов'язкову вакцинацію, ніхто не має права змушувати людину робити щеплення.

"Ми в Україні не говоримо про обов'язкову вакцинацію, ніхто не має права змушувати людину вакцинуватись. Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники.

Ще місяць тому в нас був дефіцит препаратів для щеплення. Але на позаминулому тижні ми отримали більше 2 млн вакцин, на минулому тижні більше 2.5 млн. Вакцинація відкрита для всіх бажаючих. Підприємствам пропонуємо подавати заявку, замовляти мобільну бригаду і вакцинувати співробітників просто на робочому місці. Тому тепер кожен вирішує сам - дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу", - додав Радуцький.

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