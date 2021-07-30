Лямбда-варіант коронавірусу навчився ховатися від імунітету, - вчені

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Перуанський (лямбда) варіант коронавірусу набув 8 ключових мутацій, які зробили його дуже заразним і малочутливим до антитіл.

Група японських вчених із шести університетів з'ясувала, що лямбда-штам коронавірусу, що поширюється зараз у низці країн Південної Америки, не тільки має високу заразливість, але й здатний приховувати себе від імунітету людини. Результати їхнього дослідження опубліковані в електронній бібліотеці bioRxiv, інформує Фокус.

"Історія появи лямбда-штаму та його властивості є загадкою для вірусологів. Нам вдалося показати, що мутації, характерні для цієї варіації SARS-CoV-2, захищають вірус від дії антитіл і роблять при цьому його більш заразним", - вважають дослідники.

Лямбда-штам був вперше був зафіксований в Перу наприкінці літа минулого року. У його геномі присутній набір із восьми ключових мутацій, які імовірно підвищують заразність вірусу.

Основні мутації лямбда-варіанту коронавірусу

Учені, які проводили дослідження, є молекулярними біологами. Вони простежили за проникненням лямбда-штаму коронавірусу та інших його варіацій в культури клітин.

З'ясувалося, що лямбда-варіант настільки ж активно заражав клітини, як це роблять різні варіації індійського (дельта) штаму, які вважаються сьогодні найбільш заразними.

Підвищена заразність лямбда була переважно пов'язана з двома мутаціями: T76I і L452Q, поява яких змінила характер зчеплення вірусу з клітинним рецептором ACE2.

Учені також з'ясували, що коронавіруси варіанту "лямбда" значно гірше з'єднувалися з антитілами вакцинованих пацієнтів, ніж інші варіації SARS-CoV-2.

Здебільшого для нейтралізації "лямбда" потрібно приблизно в 1,5 рази більше антитіл, ніж для боротьби з іншими його різновидами. Ця особливість вірусу пов'язана з видаленням значної частини його генома, що кодує так званий NTD-домен.

Ця мутація, зазначають вчені, унікальна для лямбда-версії, раніше її не знаходили в інших варіантах.

19 липня глава технічної групи підрозділи надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове заявила, що організація зафіксувала поширення лямбда-штаму коронавірусу більш ніж у 30 країнах.

Зазначимо, що bioRxiv - специфічне видання. Це так званий репозиторій препринтів із відкритим доступом, заснований в листопаді 2013 року. Він знаходиться в лабораторії Колд-Спрінг-Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory, CSHL), некомерційному науково-дослідному та навчальному закладі.

Статті, розміщені на bioRxiv, не рецензуються, але проходять базову перевірку і перевірку на плагіат.

Публікуючи препринти на bioRxiv, автори можуть відразу ж зробити свої висновки доступними науковому співтовариству й отримати зворотній зв'язок до того, як вони будуть представлені в журнали, що рецензуються.

Тому до висновків статей, опублікованих на bioRxiv, потрібно ставитися обережно.

Нагадаємо, в червні у Великобританії були документально підтверджені шість випадків захворювання лямбда-варіантом COVID-19. Усі випадки пов'язані із закордонними поїздками.

ВООЗ класифікувала лямбда-штам як варіацію, яка вимагає пильного спостереження, оскільки ця мутація більш заразна і здатна посилити резистентність до антитіл.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус вважає, що чим більше варіантів коронавірусу, тим вищий шанс, що один із них "викрутиться" від вакцин. "Чим ширше поширення вірусу, тим більше його варіантів з'явиться з потенціалом стати ще більш небезпечними, ніж дельта-варіант. Чим більше варіантів, тим вищий шанс, що один із них зможе ухилитися від вакцин - і ми всі повернемося у самісінький початок", - вважає він.

Фокус