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Собаки способны распознавать ложь - исследователи

  5   0 30.07.2021, 13:59 | Новости, Общество
Собаки способны распознавать ложь - исследователи

Фото: Pixabay/CC0 Public Domain

Группа исследователей из Венского университета установила, что собаки могут определить, когда люди им лгут.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Phys.org со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Proceedings of the Royal Society B. 

Всего в экспериментах австрийские ученые исследовали поведение 260 собак.

Как известно, взрослые люди оценивают психическое состояние других людей на основе различных подсказок, в частности их искренности, правдивости. Поэтому исследователи задались вопросом, может ли быть так же с собаками. Так, перед животными ставили две непрозрачные миски: одна из них была пуста, а в другой лежали лакомства. Один из добровольцев, которого животные ранее никогда не видели, начинал подсказывать им, где находится еда. Выбирая указанную емкость, собаки получали награду и, в итоге, начинали ему доверять. 

Далее в присутствии собак новый незнакомец переносил еду из одной миски в другую в то время, как человек из первой части эксперимента наблюдал за происходящим, или же отсутствовал.

После этого ученые повторили действия из первой части эксперимента и пришли к выводу, что собаки игнорируют совет человека, если он не присутствовал, когда угощение перекладывали.

Кроме того, около половины четверолапых участников не пошли по совету человека, если он видел, как перемещают еду, а затем пытался убедить собак, что она лежит в пустой миске. 

Следовательно, как считают авторы исследования, полученные данные подтверждают, что собаки способны различать человеческую ложь.

Стоит отметить, что ранее подобные эксперименты проводились с детьми в возрасте до пяти лет, а также с макаками и шимпанзе. Оказалось, что дети и обезьяны чаще доверяли совету очевидного лжеца, чем собаки.

Укринформ

 

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