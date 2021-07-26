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Имеет около 15 мутаций: инфекционист Голубовская рассказала, как уберечься от штамма "Дельта"

  9   0 26.07.2021, 08:00 | Новости, Общество
Имеет около 15 мутаций: инфекционист Голубовская рассказала, как уберечься от штамма "Дельта"

Штамм коронавируса "Дельта" имеет около 15 различных мутаций, две из них помогают вируса избежать природных и поствакцинных антител.

Об этом сообщила в Facebook главный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская, информирует УНИАН.

Еще одна мутация, пишет она, усиливает "прилипание" вируса к человеческим клеткам, с другой стороны, способствует образованию синцития - слияние клеток с формированием многоядерной структуры с общей цитоплазмой. Среди основных клинических симптомов "Дельты" Голубовская отметила повышение температуры, интоксикацию, ранние вирусные пневмонии, которые могут приводить к снижению сатурации буквально на 4-5 день от дебюта клинических симптомов.

"Если человек вакцинирован один раз, эффективность вакцинации составляет около 30% для предотвращения болезни и 75% для предотвращения госпитализации (данные Великобритании). После двух доз вакцины это соотношение равно 80% и 94% соответственно", - напомнила инфекционист.

Она также дала ряд советов украинцам в связи с попаданием в страну штама "Дельта":

  • встречаться с новыми штаммами вируса надо, имея иммунитет;
  • гуморальный иммунитет после болезни, по данным ряда исследований, длится не менее 11 месяцев, приоритет в вакцинации надо отдавать неиммунным, особенно из групп риска;
  • пока ещё все относительно спокойно - вакцинируйтесь и довакцинируйтесь, кто уже получил первую дозу;
  • после вакцинации не забывайте усиливать средства индивидуальной защиты в течение первой недели, особенно если она приходится на период интенсивного роста заболеваемости, ибо вы уязвимы к инфицированию - избегайте людных мест, носите маски;
  • оздоровление, правильное питание, полноценный сон.

 

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