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"Это вопрос времени": Минздрав Украины прогнозирует "красную" зону карантина к осени (видео)

  17   0 24.07.2021, 18:00 | Новости, Общество
"Это вопрос времени": Минздрав Украины прогнозирует "красную" зону карантина к осени (видео)

Фото: РИА

Ждать карантинного "отката" в Украине стоит из-за низкого уровня вакцинации и новых штаммов коронавируса, которые быстро распространяются по миру.

Главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Завтрак с 1+1" заявил, что Украину ждет усиление карантина и рост заболеваемости из-за коронавируса "Дельта" и низкого уровня вакцинации.

По словам Кузина, коронавирус никуда не исчезает, а индийский версия COVID-19 уже найдена в более чем 100 странах мира. Она быстро распространяется в странах и несет большие вызовы для мира.

"К красной зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени. ... Я бы советовал сфокусировать сейчас все свои усилия на том, чтобы вакцинироваться и осенью иметь уже иммунитет", - говорит Кузин.

В то же время врач-реаниматолог из Израиля Бориса Брилля утверждает, что Дельта штамм коснется и Украины. Осенью будет расти количество заражений. При этом лишь 4% населения полностью прошло вакцинацию. Данного количества недостаточно, чтобы пандемия остановилась.Из-за этого статистика может стать еще хуже, чем была во время третьей волны коронавируса.

Как передает УНИАН, в Минздраве до осени хотят вакцинировать 10 млн человек. Для этого центры вакцинации откроют в ТРЦ и аптеках.

Напомним, в Киеве уже зафиксированы первые пациенты с индийским штаммом. Большинство из них - приезжие из РФ. Сейчас они на карантине в Александровской больнице.

Также мы рассказывали, что в Украине могут усилить карантин из-за ситуации с распространением "Дельта" и "Лямбда" штаммов вируса. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, помимо карантина Украина усилит требования к странам, где фиксируют вспышки заболевания.

Фокус

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