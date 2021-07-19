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Развенчаны популярные мифы о пользе и вреде молока

  7   0 19.07.2021, 01:07 | Новости, Общество
Развенчаны популярные мифы о пользе и вреде молока

Мифы о которых лучше забыть.

Вокруг молока существует немало мифов и легенд. Одни гласят о его неоспоримой пользе, другие подвергают сомнению. И попробуй тут разберись, полезно молоко или вредно для детей и взрослых, передает storinka.com.ua.

Миф 1. Взрослым молоко пить нельзя

Это утверждение не лишено смысла, но лишь в том случае, если наблюдается индивидуальная непереносимость лактозы. А она, к слову, может быть не только у взрослых, но и у детей. Просто с возрастом способность организма перерабатывать молоко значительно снижается. Этот продукт усваивается в организме с помощью фермента лактазы, который у взрослых значительно уменьшается. Тем не менее есть люди, у которых организм нормально воспринимает молоко до самой старости.

Миф 2. Суточная норма кальция восполняется стаканом молока

На самом деле в одном стакане цельного молока содержится порядка 315 мг кальция. А вот суточная норма для взрослого человека составляет 800-1200 мг кальция. Математика несложная, гораздо сложнее выпивать в день от 3 до 5 стаканов молока, чтобы догнать свою суточную норму кальция, которую можно получить и из других продуктов. Но если у тебя с этим проблем нет, и ты любишь молоко, то не стоит себя ограничивать.

Миф 3. Магазинное молоко безопаснее домашнего

Тут все относительно. Или как в лотерее. Можно и на рынке подхватить неведомые болезни от коровы, которая оказалась нездоровой. А можно и в магазинном молоке, которое, вроде бы, прошло все необходимые проверки и дополнительные обработки, поймать антибиотики. Если вы не первый день покупаете продукты у проверенных хозяев или пьете парное молоко от собственной коровы - ответ о его пользе очевиден.

Миф 4. Молоко полезно всем детям

Не совсем. Все-таки есть процент детей, у который возникает аллергия на протеин, содержащийся в молоке. Когда такой ребенок употребляет молочные продукты, наблюдается реакция его иммунной системы, вырабатываются медиаторы, проявляются симптомы: расстройство, тошнота, боли в животе, отеки, зуд, крапивница, экзема. Это касается не только коровьего молока, но даже материнского, если женщина сама употребляет в пищу коровье молоко, протеины из него переносятся с материнским молоком в организм ребенка и могут вызвать негативные последствия. Обычно большинство детей избавляется от аллергии до достижения школьного возраста.

Миф 5. Молоко не несет пользы взрослым

Считается, что молоко полезно для тех, кому предназначено природой - детям. А вот с годами необходимость в нем отпадает. На самом деле молоко - ценный продукт для людей любого возраста. К примеру, пожилым людям, молоко полезно, поскольку оно снижает ломкость костей за счет содержащегося в нем кальция.

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