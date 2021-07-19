Спенс: Пакьяо уйдет на пенсию после нашего боя

Американец уверен, что предстоящий бой станет последним в карьере Мэнни.

Обладатель титулов WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс поделился ожиданиями от предстоящего поединка против экс-чемпиона в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо.

По словам американца, 42-летний филиппинец завершит карьеру после схватки с ним.

"Я уверен, что Пакьяо уйдет на пенсию после этого боя. Не знаю, смогу ли я нокаутировать Пакьяо. Посмотрим. Придется настроиться и сделать это. Но однозначно, это будет последний бой в карьере Мэнни", - цитирует Спенса Bad Left Hook.

Поединок Пакьяо - Спенс пройдет 21 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Напомним, Мэнни последний бой провел в июле 2019 года, тогда он победил Кита Турмана. Спенс в декабре 2020-го единогласным решением судей победил Дэнни Гарсию.

Фото Getty Images